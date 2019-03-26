Эксперты назвали плюсы и минусы Honda Passport 2019 года





Honda Passport текущего модельного года поразил экспертов своей вместительностью, которую удалось достичь за счет установки трех рядов сидений. Относительно экстерьера, то за основу разработчики взяли Honda Pilot, однако внесли некоторые изменения во внешность внедорожника. Новинка получила 20-дюймовые колеса и стала выше и короче своего собрата. Автолюбители могут получить различные комплекты опций в этой модели. Особенностью стали элементы, которые пригодятся людям, ведущим активный образ жизни.Салон Honda Passport 2019 года также обновили, добавив несколько полезных изменений. Приборная панель получила понятный дизайн и перенастраиваемый цифровой экран. Эксперты отметили то, что сидения кроссовера стали удобными, а в комплектации Elite предлагается подогрев задних кресел.Новый внедорожник построили на такой же платформе как у Honda Pilot. В стандартной комплектации производитель предлагает Honda Sensing – пакет технологий активной безопасности. Honda Passport 2019 оснастили силовым агрегатом V6 Honda на 3,5 литров, который выдает 280 «лошадок» при 262 Нм.Эксперты пришли к выводам, что бюджетный внедорожник подойдет автолюбителям, которые отдают предпочтение удобному вождению и большому пространству салона. Также Honda Passport отличается безопасными технологиями и современными информационно-развлекательными опциями.