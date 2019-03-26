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Майя Донцова расплакалась из-за невозможности родить ребёнка своему возлюбленному

Участница телестройки «Дом-2» Майя Донцова расплакалась из-за того, что не может сейчас родить ребёнка своему возлюбленному. Со слов самой девушки, она понимает что так сложились обстоятельства, но почему-то продолжает винить в случившемся исключительно себя.

Майя Донцова расплакалась из-за невозможности родить ребёнка своему возлюбленному


Майя Донцова на днях выплеснула наружу все свои переживания во время разговора с Анной Брянской и расплакалась из-за того, что не может в данный момент гарантировать Алексею Купину, что родит ему ребёнка. Девушка сильно переживает из-за временных проблем с возможностью зачатия малыша, но ещё больше её тяготит то, что сделать с этим она пока ничего не в силах.

Майя Донцова расплакалась из-за невозможности родить ребёнка своему возлюбленному


Подруга Донцовой Анна Брянская пыталась её утешить, ещё раз напомнив о том, что та не виновата в происходящем, а стоит лишь немного подождать и всё образуется, но участница так и не смогла успокоиться, понимая, что и она и Алексей Купин уже давно хотят и готовы к появлению малыша, но это остаётся пока лишь мечтой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:14

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