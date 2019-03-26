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Старший сын Елизаветы Боярской ловко справляется с коляской брата

В Instagram Stories Елизавета Боярская решила показать, как ловко ее старший сын Андрей справляется с коляской брата. Подписчики артистки бурно отреагировали на ее публикацию.
Старший сын Елизаветы Боярской ловко справляется с коляской брата

Несколько месяцев назад Максим Матвеев и Елизавета Боярская во второй раз стали родителями. Недавно актриса показала в Instagram Stories своим преданным поклонникам прогулку с наследниками. На фотографии ее старший сын Андрей везет коляску брата, при этом мальчик стоит на самокате. Актриса сообщила, что наследник ей помогает во всем. Ранее Елизавета Боярская говорила о том, что прививает сыну все необходимые качества для воспитанного человека. Андрей уже знает, что женщинам необходимо открывать двери и помогать с тяжелыми сумками.
Старший сын Елизаветы Боярской ловко справляется с коляской брата

Елизавета Боярская предпочитает не выставлять всю личную жизнь на показ. Преданные поклонники знаменитости любят ее посты с сыновьями. На фотографию с прогулки Андрея с братом пользователи Сети отреагировали весьма бурно. Они оставили огромное количество комментариев, в которых хвалили старшего сына актрисы.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:55

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