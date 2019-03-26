Старший сын Елизаветы Боярской ловко справляется с коляской брата

Несколько месяцев назад Максим Матвеев и Елизавета Боярская во второй раз стали родителями. Недавно актриса показала в Instagram Stories своим преданным поклонникам прогулку с наследниками. На фотографии ее старший сын Андрей везет коляску брата, при этом мальчик стоит на самокате. Актриса сообщила, что наследник ей помогает во всем. Ранее Елизавета Боярская говорила о том, что прививает сыну все необходимые качества для воспитанного человека. Андрей уже знает, что женщинам необходимо открывать двери и помогать с тяжелыми сумками.Елизавета Боярская предпочитает не выставлять всю личную жизнь на показ. Преданные поклонники знаменитости любят ее посты с сыновьями. На фотографию с прогулки Андрея с братом пользователи Сети отреагировали весьма бурно. Они оставили огромное количество комментариев, в которых хвалили старшего сына актрисы.