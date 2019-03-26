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Евросоюз обяжет обязательно устанавливать в авто «чёрные ящики»

Евросоюз предварительно согласовал новый регламент безопасности, действующий на автомобильных дорогах. Он предусматривает обязательную установку с 2022 года в авто специальных систем «чёрных ящиков».

Евросоюз обяжет обязательно устанавливать в авто «чёрные ящики»


В транспортных средствах, которые выпускают в Европейском Союзе, появятся современные бортовые самописцы, которые будут заниматься выявлением причин ДТП, а также системы, осуществляющие фиксацию уровня внимательности водителей на автомобильной дороге. Также обязательными будут системы экстренного торможения авто, удержания полосы движения. ЕС рассчитывает к 2038 году с помощью нового регламента уменьшить количество погибших на дорогах на 25 000 человек, а также в дальнейшем сократить смертность до минимума.

Когда документ согласуют, он поступит в действующий Европарламент на голосование. Потом его должны утвердить в Евросовете.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:46

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