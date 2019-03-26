Евросоюз обяжет обязательно устанавливать в авто «чёрные ящики»





В транспортных средствах, которые выпускают в Европейском Союзе, появятся современные бортовые самописцы, которые будут заниматься выявлением причин ДТП, а также системы, осуществляющие фиксацию уровня внимательности водителей на автомобильной дороге. Также обязательными будут системы экстренного торможения авто, удержания полосы движения. ЕС рассчитывает к 2038 году с помощью нового регламента уменьшить количество погибших на дорогах на 25 000 человек, а также в дальнейшем сократить смертность до минимума.Когда документ согласуют, он поступит в действующий Европарламент на голосование. Потом его должны утвердить в Евросовете.