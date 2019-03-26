Ученые рассказали, почему люди могут видеть исчезающую Вселенную





В 1990-х годах ученые узнали, что Вселенная не просто расширяется, далекие галактики движутся на большие расстояния с увеличивающейся скоростью. Основная причина была идентифицирована как темная энергия, которая заставляет Вселенную исчезать с течением времени. В наблюдаемой Вселенной существует около 2 триллионов галактик, и 97% из них находятся уже вне досягаемости, даже если наша планета двигалась бы сегодня со скоростью света. Но новые, никогда ранее не замеченные галактики постоянно открываются и исследуются, ученые решили рассказать, как такое возможно.Согласно правилам Общей теории относительности и теории гравитации, Вселенная не может оставаться статичной, она должна либо расширяться, либо сокращаться. За последние несколько десятилетий астрономы смогли определить, как выглядит Вселенная сегодня во внегалактических масштабах. То, как галактики объединяются в группы и скопления, позволило понять крупномасштабную структуру Вселенной. Принимая во внимание наблюдения космического микроволнового фона исследователи получили сквозную картину того, как все стало таким, как сегодня. Со времени Большого взрыва Вселенная существует около 13,8 миллиардов лет, она состоит из 68% темной энергии, 27% темной материи, 4,9% нормальной материи и 0,1% нейтрино, фотонов и всего остального.Сейчас максимальное расстояние, на котором ученые могут получить данные о галактике, составляет 15 миллиардов световых лет. После преодоления космическим объектом этой границы, он становится недосягаемым. Однако на этой точке расположения эксперты видят галактики такими, какими они были намного раньше, а не сейчас. Все дело в темной энергии, которая искажает красный свет, излучаемый телами. Так, яркий свет галактики, полученный телескопами, на самом деле будет в два раза слабее сейчас, чем видят его ученые.В наблюдаемой в настоящее время Вселенной есть 2 триллиона галактик, в очень далеком будущем это число возрастет до 4,7 триллионов. Однако до того времени на самом деле часть их уже прекратит свое существование. Благодаря полученным за большой период времени данным, астрономам удалось составить таблицу расстояний и возраста той или иной галактики:-ближе чем в 15 миллиардах световых лет : объект удастся увидеть таким, каким он является сегодня, через 13,8 миллиарда лет после Большого взрыва, его можно достичь при движении со скоростью света.-на расстоянии от 15 до 46 миллиардов световых лет : возраст галактики будет казаться асимптотическим по отношению к конечному значению, которое меньше 13,8 миллиардов лет, ее не достичь даже при движении со скоростью света.на расстоянии от 46 до 61 миллиарда световых лет : сегодня объекты не видны, но когда-нибудь в далеком будущем их удастся заметить. Они будут намного старше, чем известные сегодня самые древние галактики, достичь их будет невозможно.более 61 миллиарда световых лет от Земли: галактики никогда не будут замечены, изучены или достигнуты.Ученые рассказали, что причина, по которой эти ультра-далекие галактики видны сегодня, заключается в том, что они когда-то были очень близки к нашей планете и излучали свет в очень раннее время, когда Вселенная была намного моложе и меньше.