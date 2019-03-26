Автобренд Ford собирается уйти с рынка России





Фирма Ford Sollers проводит переговоры с различными покупателями имеющихся активов. Конечный результат будет известен уже 27 марта. В данном случае возможно 2 варианта развития событий. Во-первых, компания может остановить производство/импорт легковых современных авто. В данном случае автоконцерн закроет либо продаст заводы, расположенные на территории Всеволожска, а также Набережных Челнов. Между тем в Елабуге автомобильный завод оставят под выпуск современных LCV и возможно кроссоверов моделей Kuga, Explorer. В случае второго варианта, бренд уйдёт из РФ также, как фирма General Motors. Чтобы в Российской Федерации оставить какое-либо производство, автоконцерну следует провести заключение специального инвестиционного контракта. Однако имеются данные, что Ford Sollers не планирует подписывать такого рода документ.Специалисты отмечают, что если бренд решит выйти летом этого года из развивающегося сегмента LCV, у потенциальных дилеров до октября должно хватить запаса транспортных средств.