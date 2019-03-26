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Жанна Бадоева рассказала фанатам о главных секретах своего позитивного настроения

Известная телеведущая Жанна Бадоева рассказала фанатам о главных секретах своего позитивного настроения. Звезда поделилась с поклонниками советами, как достичь внутренней гармонии и стать счастливее в личном блоге Instagram.
Жанна Бадоева рассказала фанатам о главных секретах своего позитивного настроения

Жанна Бадоева решила рассказать общественности, что помогает ей быть энергичнее, и откуда она черпает свою энергию. Знаменитость сообщила о четырех правилах, позволяющих добиться положительного результата. По словам Бадоевой, не стоит напрягаться без повода – лучше получать больше удовольствия и радости от общения с окружающими и самим собой. Телезвезда рекомендует меньше есть, чтобы нравиться себе. Эффект проявится в виде стройной фигуры, что обязательно поднимет настроение.

Артистка отметила: если по утрам не хочется вставать, то можно немного задержаться в постели и подумать, что хорошего можно сделать в этот день. Это также положительно отразится на настроении. В завершении Жанна Бадоева сообщила, что важно не только отдавать, но и брать – взаимодействие с окружающими уравновешивает баланс в повседневной жизни.

Поклонники поблагодарили кумира за полезные и нужные рекомендации, в действии которых не приходиться сомневаться. Фанаты оставили под постом актрисы множество положительных комментариев.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:55

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