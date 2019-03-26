В Москве учащаяся 9 класса ударила одноклассницу ножом в живот





В школе восточного района Москвы 25 марта 16-летняя девушка нанесла ножевое ранение своей однокласснице. Инцидент произошёл днём в понедельник, однако пострадавшая обратилась к врачам только ночью. Ранение она заклеила скотчем, после чего ушла домой.Ближе к полночи родители подростка узнали о произошедшем и отвезли дочь в больницу. Учащуюся 9 класса госпитализировали. На данный момент она находится под присмотром врачей.Причины конфликта подростков пока не выяснены, однако ссора между ними произошла давно. МВД Москвы проводит проверку. Одноклассники девушки и сотрудники школы, которым она о нападении не сообщала, опрашиваются следователями.До этого в столице произошёл похожий инцидент. В ходе него школьница также ударила одноклассницу ножом, так как завидовала её накаченному прессу.