В Москве учащаяся 9 класса ударила одноклассницу ножом в живот
На востоке Москвы учащаяся 9 класса нанесла однокласснице ножевое ранение в живот. Пострадавшая обратилась в медучреждение только ночью.
В школе восточного района Москвы 25 марта 16-летняя девушка нанесла ножевое ранение своей однокласснице. Инцидент произошёл днём в понедельник, однако пострадавшая обратилась к врачам только ночью. Ранение она заклеила скотчем, после чего ушла домой.
Ближе к полночи родители подростка узнали о произошедшем и отвезли дочь в больницу. Учащуюся 9 класса госпитализировали. На данный момент она находится под присмотром врачей.
Причины конфликта подростков пока не выяснены, однако ссора между ними произошла давно. МВД Москвы проводит проверку. Одноклассники девушки и сотрудники школы, которым она о нападении не сообщала, опрашиваются следователями.
До этого в столице произошёл похожий инцидент. В ходе него школьница также ударила одноклассницу ножом, так как завидовала её накаченному прессу.
В школе восточного района Москвы 25 марта 16-летняя девушка нанесла ножевое ранение своей однокласснице. Инцидент произошёл днём в понедельник, однако пострадавшая обратилась к врачам только ночью. Ранение она заклеила скотчем, после чего ушла домой.
Ближе к полночи родители подростка узнали о произошедшем и отвезли дочь в больницу. Учащуюся 9 класса госпитализировали. На данный момент она находится под присмотром врачей.
Причины конфликта подростков пока не выяснены, однако ссора между ними произошла давно. МВД Москвы проводит проверку. Одноклассники девушки и сотрудники школы, которым она о нападении не сообщала, опрашиваются следователями.
До этого в столице произошёл похожий инцидент. В ходе него школьница также ударила одноклассницу ножом, так как завидовала её накаченному прессу.
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:27