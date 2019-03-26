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В Москве учащаяся 9 класса ударила одноклассницу ножом в живот

На востоке Москвы учащаяся 9 класса нанесла однокласснице ножевое ранение в живот. Пострадавшая обратилась в медучреждение только ночью.
В Москве учащаяся 9 класса ударила одноклассницу ножом в живот

В школе восточного района Москвы 25 марта 16-летняя девушка нанесла ножевое ранение своей однокласснице. Инцидент произошёл днём в понедельник, однако пострадавшая обратилась к врачам только ночью. Ранение она заклеила скотчем, после чего ушла домой.

Ближе к полночи родители подростка узнали о произошедшем и отвезли дочь в больницу. Учащуюся 9 класса госпитализировали. На данный момент она находится под присмотром врачей.

Причины конфликта подростков пока не выяснены, однако ссора между ними произошла давно. МВД Москвы проводит проверку. Одноклассники девушки и сотрудники школы, которым она о нападении не сообщала, опрашиваются следователями.

До этого в столице произошёл похожий инцидент. В ходе него школьница также ударила одноклассницу ножом, так как завидовала её накаченному прессу.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:27

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