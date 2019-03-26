Ученые: Искусственные химикаты в пище вызывают повышенную восприимчивость к болезням





Исследование проводилось в рамках проекта под названием EDC-MixRisk EU Horizon 2020. Ученые обратили внимание на то, что люди на протяжении всей своей жизни подвергаются воздействию химических соединений. Их опасность для организма была изучена только для каждого вещества отдельно, теперь же эксперты решили исследовать влияние на внутренние органы соединений из попадающих в пищу элементов.В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что некоторые химические соединения разрушают эндокринную систему человека и снижают иммунитет, повышая восприимчивость к опасным для жизни болезням. Действующие нормативные акты о химических веществах, производимых человеком, систематически недооценивают риски для здоровья, связанные с комбинированным воздействием EDC или потенциальных EDC.Ученые Стокгольмского университета провели исследование с участием беременных женщин, чтобы лучше понять, как химикаты воздействуют на организм с начала его развития. Исследователи пришли к выводу, что некоторые из веществ представляют смертельную опасность для плода.Ученые из лаборатории профессора Тесты в Милане оценили воздействие таких веществ на человеческий мозг. Исследование показало, что соединения вызывают аутизм и умственную отсталость будущих поколений людей, подвергающихся воздействию химикатов ежедневно.