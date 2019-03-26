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Названы малоизвестные функции месседжеров Telegram, WhatsApp и Viber

Специалисты назвали функции популярных мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber, о которых мало кто знал. Перечисленные возможности помогут использовать приложения в полной мере.
Названы малоизвестные функции месседжеров Telegram, WhatsApp и Viber

Telegram имеет функцию «Режим работы». Благодаря ней можно скрывать чаты и каналы, в которых оповещение отключено. Также возможно писать курсивом или жирным шрифтом, для чего нужно в начале и конце определенного текста поставить нижние подчеркивания(_) или звездочки соответственно.

Что касается WhatsApp, в нем есть возможность экономии трафика. Для этого нужно отключить автоматическую загрузку файлов через сеть передачи данных, после чего файл будет открываться лишь с подтверждением пользователя. Чтоб скрыть диалоги, необходимо скачать приложение Messenger and Chat Lock.

Мессенджер Viber является самым удобным для рассылки групповых сообщений. Также в нем имеется функция удалять переписку без ведома собеседника и «невидимка».



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:55

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