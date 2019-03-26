Названы малоизвестные функции месседжеров Telegram, WhatsApp и Viber
Специалисты назвали функции популярных мессенджеров Telegram, WhatsApp и Viber, о которых мало кто знал. Перечисленные возможности помогут использовать приложения в полной мере.
Telegram имеет функцию «Режим работы». Благодаря ней можно скрывать чаты и каналы, в которых оповещение отключено. Также возможно писать курсивом или жирным шрифтом, для чего нужно в начале и конце определенного текста поставить нижние подчеркивания(_) или звездочки соответственно.
Что касается WhatsApp, в нем есть возможность экономии трафика. Для этого нужно отключить автоматическую загрузку файлов через сеть передачи данных, после чего файл будет открываться лишь с подтверждением пользователя. Чтоб скрыть диалоги, необходимо скачать приложение Messenger and Chat Lock.
Мессенджер Viber является самым удобным для рассылки групповых сообщений. Также в нем имеется функция удалять переписку без ведома собеседника и «невидимка».
Telegram имеет функцию «Режим работы». Благодаря ней можно скрывать чаты и каналы, в которых оповещение отключено. Также возможно писать курсивом или жирным шрифтом, для чего нужно в начале и конце определенного текста поставить нижние подчеркивания(_) или звездочки соответственно.
Что касается WhatsApp, в нем есть возможность экономии трафика. Для этого нужно отключить автоматическую загрузку файлов через сеть передачи данных, после чего файл будет открываться лишь с подтверждением пользователя. Чтоб скрыть диалоги, необходимо скачать приложение Messenger and Chat Lock.
Мессенджер Viber является самым удобным для рассылки групповых сообщений. Также в нем имеется функция удалять переписку без ведома собеседника и «невидимка».
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:55