Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина назвала причину разрыва отношений с Егором Кридом
Дарья Клюкина в беседе с журналистами агентства Super рассказала о причине разрыва отношений с Егором Кридом. Уральская модель отметила, что с героем «Холостяка» они «не сошлись характерами».
После проекта, призналась телезвезда, роман с Кридом длился некоторое время, но отношения не сложились. Модель и певец оказались разными людьми с несхожими характерами, поэтому решили расстаться. На момент знакомства с Владимиром Чоповым Клюкину уже ничего не связывало с экс-возлюбленным.
Впервые модель встретилась с топ-менеджером «Газпрома» на одной из рабочих встреч летом во время ЧМ по футболу. Между молодыми людьми завязались отношения, но они старались не афишировать их. Чопов сделал предложение Клюкиной после совместного отдыха на Сейшелах. Влюбленные планируют вскоре сыграть свадьбу, желая провести торжество в закрытом режиме.
После проекта, призналась телезвезда, роман с Кридом длился некоторое время, но отношения не сложились. Модель и певец оказались разными людьми с несхожими характерами, поэтому решили расстаться. На момент знакомства с Владимиром Чоповым Клюкину уже ничего не связывало с экс-возлюбленным.
Впервые модель встретилась с топ-менеджером «Газпрома» на одной из рабочих встреч летом во время ЧМ по футболу. Между молодыми людьми завязались отношения, но они старались не афишировать их. Чопов сделал предложение Клюкиной после совместного отдыха на Сейшелах. Влюбленные планируют вскоре сыграть свадьбу, желая провести торжество в закрытом режиме.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:09