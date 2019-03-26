АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших гибридных автомобилей
EUR 72.92 USD 64.50
Курс валют на 26.03.2019

Сестры Марии Шукшиной хотят запретить постановку «Калина красная»

Театр «Русская песня» Надежды Бабкиной поставил спектакль «Калина красная», где главную роль исполняет Мария Шукшина. Сестры актрисы Ольга и Екатерина хотят запретить постановку, так как, по их мнению, ее сюжет сильно расходиться с оригинальной повестью Василия Шукшина.
Сестры Марии Шукшиной хотят запретить постановку «Калина красная»

Театр Бабкиной изначально заявлял, что спектакль создан «по мотивам» произведения, а это подразумевает некие отличия с ним. Однако дочерям легендарного режиссера песенный сюжет показался слишком далеким от оригинала. Наследницы Шукшина обратились в Российское авторское общество, чтобы отозвать поставленные ранее подписи у театра. У Бабкиной заявляют, что лицензию можно оспорить лишь коллективно, поэтому для успешного разрешения спора сестрам требуется поддержка актрисы, но она может не согласиться, так как в постановке исполняет главную роль.

Екатерина Шукшина возмущена искажением сюжета «Русской песней», особенно моментом, когда театр представил Егора Прокудина, вышедшего из тюрьмы, ворующим чемодан. Согласно оригинальной повести, драма героя – это настигающее его криминальное прошлое, когда он окончательно решает от него отказаться. В споре вокруг новой постановки «Калины красной» важным является также мнение Лидии Федосеевой-Шукшиной.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Таролог рассказала о состоянии здоровья
Победительница «Холостяка» Дарья
Зонд LRO нашёл на Луне мигрирующую
Дана Борисова не в восторге от своего
Певец Егор Иващенко озвучил причины
«Горжусь мамочкой!»: Лолита показала
Женщины-астронавты NASA не выйдут в
«Посейдоны» поступят в российскую
«Путешественники»: Пятилетний сын
Сергей Лазарев с нетерпением ждет
Сестры Марии Шукшиной хотят запретить
Полина Гагарина призналась в своей
Британский рыбак во время ловли устриц
Юлия Хлынина назвала съемки постельных
Племянник Аллы Пугачевой попал под
Не эгоизм: Психологи называют желание
Mercedes-Benz SL и Bentley Arnage RL:
Опубликовано первое фото Skoda Scala
Гибридное купе Lynk & Co 05 готовится к
Ученые: Бассейны с шариками смертельно
Жена юмориста Николая Бандурина
Apple iPhone SE продаются по скидке в
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко
Легендарный спорткар Porsche 911 не
Жена Никиты Преснякова Алена Краснова
Учёные: Продолжительность жизни зависит
В США нашлась тайная возлюбленная
Sharp запатентовал сгибающийся смартфон
Ученые назвали самые опасные популярные
Супруга Александра Кокорина Дарья
Просмотреть все новости