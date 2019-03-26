Сестры Марии Шукшиной хотят запретить постановку «Калина красная»

Театр Бабкиной изначально заявлял, что спектакль создан «по мотивам» произведения, а это подразумевает некие отличия с ним. Однако дочерям легендарного режиссера песенный сюжет показался слишком далеким от оригинала. Наследницы Шукшина обратились в Российское авторское общество, чтобы отозвать поставленные ранее подписи у театра. У Бабкиной заявляют, что лицензию можно оспорить лишь коллективно, поэтому для успешного разрешения спора сестрам требуется поддержка актрисы, но она может не согласиться, так как в постановке исполняет главную роль.Екатерина Шукшина возмущена искажением сюжета «Русской песней», особенно моментом, когда театр представил Егора Прокудина, вышедшего из тюрьмы, ворующим чемодан. Согласно оригинальной повести, драма героя – это настигающее его криминальное прошлое, когда он окончательно решает от него отказаться. В споре вокруг новой постановки «Калины красной» важным является также мнение Лидии Федосеевой-Шукшиной.