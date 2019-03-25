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Британские ученые нашли в Китае древнего «ктулху»

Любопытную находку раскопали ученые из Великобритании в китайской провинции Юннань. По словам специалистов, найдено недостающее звено эволюции.
Британские ученые нашли в Китае древнего «ктулху»

Согласно общепринятой теории, далекими предками современного животного мира были примитивные губки и гидры, обитавшие в морях кембрийской эпохи. В начале 21 века, в ходе исследования генетиками ДНК различных представителей фауны, это научное мнение было поставлено под сомнение. Было выдвинуто предположение, что в период, так называемого «кембрийского взрыва» эволюционировали примитивные беспозвоночные типа гребневиков.

После обнаружения британскими учеными окаменелостей ранее неизвестного существа, которому дали название Daihua sanqiong, что означает на китайском языке "цветок племени Дай с тремя ртами", выводы генетиков получили научное подтверждение. Вымершее существо, внешне напоминающее мифическое создание «ктулху» из произведений Лавкрафта, имело 18 щупальцев, расположенных возле «рта», вело неподвижный образ жизни и питалось планктоном.

Специалисты полагают, что этот древний представитель беспозвоночных является недостающим промежуточным звеном в эволюционной цепочке. Скорее всего, после этого открытия ученым придется пересмотреть классическую теорию появления современных видов животных.



 
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Наука
Добавил: Осадченко Андрей Сегодня, 21:06

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