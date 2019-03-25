Андрей Черкасов раскритиковал бросающих своих детей мужчин





Андрей Черкасов в своём микроблоге в Instagram на днях разместил новый пост, который зацепил подписчиков. Ведущий «Дома-2» в тактичной форме раскритиковал мужчин, которые уходят из семьи и бросают своих детей. Также он высказал свою собственную точку зрения насчёт того, как должны выстраиваться отношения между ребёнком и отцом в нормальном обществе.Со слов Андрея Черкасова, мужчина должен стать таким отцом, чтобы сын с гордостью мог заявить, что в будущем хочет стать как папа, а если это дочь — то чувствовать полную защищённость и уверенность во всём, что её окружает.Поклонники поддержали каждое слово ведущего «Дома-2», отметив, что на свете должно быть больше людей с такими мыслями, как у него.