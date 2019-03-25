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Легендарный суперкар McLaren F1 представлен в 40-минутном видео

Суперкар McLaren F1 продемонстрировали на 40-минутном видео, хотя, по мнению специалистов, легендарная модель не нуждается в презентации. Британский автомобиль среди представителей своего класса является одним из самых культовых.
Легендарный суперкар McLaren F1 представлен в 40-минутном видео

Модель McLaren F1, впервые представленная мировой общественности в 1992 году, удивила уникальным дизайном, выгодно отличающим ее от конкурентов. Ценители спорткаров сразу же обратили на новинку внимание. Силовая сторона болида представлена безнадувным 6,1-литровым двигателем V12 от BMW, вырабатывающим при 651 Нм момента 627 л. с. В пару к мотору подобрана шестидиапазонная МКПП. В 1998-м культовый суперкар McLaren F1, развивавший скорость до 386 км/ч, являлся самым быстрым среди гоночных авто.

Легендарная машина весит 1138 кг. После рестайлинга болида специалисты Kenwood разработали для него специальный CD-чейнджер с использованием магнитных компонентов из алюминия. В салоне McLaren F1, отсутствует радиоприемник. Об особенностях суперкара расскажет 40-минутное видео, посвященное легенде.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:32

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