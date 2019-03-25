Sharp запатентовал сгибающийся смартфон с нестандартной формой





В первом случае экран будет прятаться полностью в корпусе. Во втором - часть дисплея будет оставаться видимой. Новое устройство складывается, как и в случае неанонсированного смартфона Motorola RAZR. Важной отличительной особенностью модели является пара шарнирных соединений, обеспечивающих такие комбинации. Когда часть дисплея остаётся видимой, на нем можно видеть отображающиеся уведомления о звонках, сообщениях, а также прочую информацию.В сложенном состоянии сгибающаяся версия смартфона Sharp схожа с концептом ZTE. Стоит заметить, что когда дисплей не полностью защищается корпусом в сложенном состоянии, увеличивается риск повреждения экрана в случае падения либо ношения устройства с прочими вещами.