Sharp запатентовал сгибающийся смартфон с нестандартной формой
Компания Sharp запатентовала сгибающуюся версию смартфона, обладающего нестандартной формой. Устройство складывается в двух местах.
В первом случае экран будет прятаться полностью в корпусе. Во втором - часть дисплея будет оставаться видимой. Новое устройство складывается, как и в случае неанонсированного смартфона Motorola RAZR. Важной отличительной особенностью модели является пара шарнирных соединений, обеспечивающих такие комбинации. Когда часть дисплея остаётся видимой, на нем можно видеть отображающиеся уведомления о звонках, сообщениях, а также прочую информацию.
В сложенном состоянии сгибающаяся версия смартфона Sharp схожа с концептом ZTE. Стоит заметить, что когда дисплей не полностью защищается корпусом в сложенном состоянии, увеличивается риск повреждения экрана в случае падения либо ношения устройства с прочими вещами.
В первом случае экран будет прятаться полностью в корпусе. Во втором - часть дисплея будет оставаться видимой. Новое устройство складывается, как и в случае неанонсированного смартфона Motorola RAZR. Важной отличительной особенностью модели является пара шарнирных соединений, обеспечивающих такие комбинации. Когда часть дисплея остаётся видимой, на нем можно видеть отображающиеся уведомления о звонках, сообщениях, а также прочую информацию.
В сложенном состоянии сгибающаяся версия смартфона Sharp схожа с концептом ZTE. Стоит заметить, что когда дисплей не полностью защищается корпусом в сложенном состоянии, увеличивается риск повреждения экрана в случае падения либо ношения устройства с прочими вещами.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:11