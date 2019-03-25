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Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк опровергла слухи о «пьяном» вождении певицы незадолго до смерти

Елена Метлюк, близкая подруга Юлии Началовой, в эфире телепрограммы «Привет, Андрей!» вспомнила приятные моменты, проведенные с артисткой. Гостья студии затронула тему «алкогольных скандалов» с участием певицы и опровергла слухи о «пьяном» вождении звезды незадолго до смерти.
Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк опровергла слухи о «пьяном» вождении певицы незадолго до смерти

Супруг подруги Началовой хоккеист Филипп Метлюк, тоже принимавший участие в программе Андрея Малахова, отметил, что все обвинения в адрес знаменитости о якобы управлении ею транспортом в нетрезвом виде далеки от реальности. Артистка не могла себе позволить даже бокал вина. Приятельница находилась в машине с певицей, когда ее остановили правоохранители. На Началову после этого случая обрушился поток обвинений, но она по своей наивности недопонимала ситуацию. С этим негативом потом пришлось долго бороться близким знаменитости.

Певицы была как ребенок, привыкший всегда находиться под крылом отца. Началова чувствовала себя маленькой девочкой и не выносила давления общественности. Всеми организационными вопросами занималось окружение певицы, а сама она пользоваться звездным статусом ради собственной выгоды не умела и никогда ничего не решала.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:48

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