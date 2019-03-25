Подруга Юлии Началовой Елена Метлюк опровергла слухи о «пьяном» вождении певицы незадолго до смерти





Супруг подруги Началовой хоккеист Филипп Метлюк, тоже принимавший участие в программе Андрея Малахова, отметил, что все обвинения в адрес знаменитости о якобы управлении ею транспортом в нетрезвом виде далеки от реальности. Артистка не могла себе позволить даже бокал вина. Приятельница находилась в машине с певицей, когда ее остановили правоохранители. На Началову после этого случая обрушился поток обвинений, но она по своей наивности недопонимала ситуацию. С этим негативом потом пришлось долго бороться близким знаменитости.Певицы была как ребенок, привыкший всегда находиться под крылом отца. Началова чувствовала себя маленькой девочкой и не выносила давления общественности. Всеми организационными вопросами занималось окружение певицы, а сама она пользоваться звездным статусом ради собственной выгоды не умела и никогда ничего не решала.