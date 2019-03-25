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Анфиса Чехова показала идеальные формы на фото в купальнике

Анфиса Чехова выложила на своей странице в Instagram пляжные фото, на которых показала шикарную фигуру, а также идеальные формы. Актриса позирует в синем купальнике закрытого типа.
Анфиса Чехова показала идеальные формы на фото в купальнике

Отдыхает звезда телевидения в отеле в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) вместе со своим сыном. При этом не прекращает радовать фанатов яркими и сексуальными снимками.

На одном из последних фото 41-летняя Анфиса Чехова позирует на фоне потрясающе синего моря. Идеальные формы и осиную талию ведущей подчеркивает закрытый купальник яркого синего цвета. По просьбе своих подписчиков, в комментариях к фото Чехова пишет про преимущества и достоинства своего наряда.

«Жизнь хороша, когда плывешь по пляжу не спеша», - пишет Анфиса Чехова.

Много комментариев с комплиментами и словами восторга поступило от фолловеров. Было также сравнение ведущей с Мэрилин Монро. Фанаты просили звезду открыть тайну похудения, которая позволяет убрать вес, но в то же время сохранить красивую грудь.



 
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Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 15:25

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