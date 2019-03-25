Huawei выпустила смартфоны Enjoy 9e и 9s в Китае





Модель 9e являет собой бюджетный смартфон с поликарбонатным корпусом, также имеется устройство в золотом цвете с корпусом из искусственной кожи. Разработчики оснастили его дисплеем на 6,09-дюймов, 12-hm процессором на 8 ядер MediaTek helio P35. В роли основной камеры выступает датчик на 13 Мп, фронтальной на 8 Мп. Объем оперативной памяти составляет 2 Гб, внедренной 64 Гб,Huawei Enjoy 9s обладает изогнутым корпусом с 6,21-дюймовым экраном. Функционирует аппарат на 12-hm процессоре Kirin 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц. На рынке Китая можно будет приобрести смартфоны с вариантами памяти 4 Гб/64 Гб и 6 Гб/128 Гб. Для поклонников фотографий имеются тройная основная камера на 24 +16+2 Мп и «фронталка» на 8 Мп. Оба устройства от Huawei работают на OC Android 9.0 Pie.