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Дисплей Sony Xperia 1 постоянно будет работать в режиме 4K

Японский производитель Sony на Mobile World Congress 2019 продемонстрировал новый флагманский смартфон Xperia 1. Особенностью устройства стал дисплей OLED, который постоянно будет работать в родном разрешении 4К.
Дисплей Sony Xperia 1 постоянно будет работать в режиме 4K

Первыми телефонами с 4К-экраном стали Xperia XZ Premium 2017 года и Xperia XZ2 Premium 2018 года выпуска. Однако они использовали разрешение Full HD, которое было в четыре раза ниже. Родное 4К автоматически включалось только в случаях, когда приложения поддерживали данный формат.

Модель Xperia 1, в отличии от своих предшественников, доступна в режиме 4К постоянно, включая программное обеспечение и интерфейс. Отключается разрешение высокой четкости отображения только, если программа не поддерживает его.

С технической стороны аппарат имеет чипсет Qualcomm Snapdragon 855, две камеры на 8 и 12 мегапикселей, 6 ГБ ОП и 64/128 ГБ флеш-накопителя. Функционирует Sony Xperia 1 на основе ОС Android 9 Pie. Также по стандарту IP68 он защищен от пыли и влаги.

Стоимость новинки пока неизвестна, но, предположительно, она будет высокой из-за разрешения 4К.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:21

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