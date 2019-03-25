Дисплей Sony Xperia 1 постоянно будет работать в режиме 4K





Первыми телефонами с 4К-экраном стали Xperia XZ Premium 2017 года и Xperia XZ2 Premium 2018 года выпуска. Однако они использовали разрешение Full HD, которое было в четыре раза ниже. Родное 4К автоматически включалось только в случаях, когда приложения поддерживали данный формат.Модель Xperia 1, в отличии от своих предшественников, доступна в режиме 4К постоянно, включая программное обеспечение и интерфейс. Отключается разрешение высокой четкости отображения только, если программа не поддерживает его.С технической стороны аппарат имеет чипсет Qualcomm Snapdragon 855, две камеры на 8 и 12 мегапикселей, 6 ГБ ОП и 64/128 ГБ флеш-накопителя. Функционирует Sony Xperia 1 на основе ОС Android 9 Pie. Также по стандарту IP68 он защищен от пыли и влаги.Стоимость новинки пока неизвестна, но, предположительно, она будет высокой из-за разрешения 4К.