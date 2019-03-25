LADA 4х4 «Нива» превратили в автомобиль-аттракцион

Умельцы для переоборудования отечественного внедорожника в трюковую машину изменили в нем кузов. Мастера облегчили его, обрезав сзади и убрав дверь багажного отсека. К транспортному средству приделали металлические дуги, позволяющие машине совершать кувырки во время торможения и наделяющие ее большей маневренностью.Результат преобразования «Нивы» энтузиасты представили на видео в официальном Instagram-аккаунте театра «Каскадер». Ролик демонстрирует возможности уникального автомобиля-аттракциона.