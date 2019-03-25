Учёные: Появление морщин связано с ожирением печени





Учёные заявили, что нарушения в печени, которые приводят к уменьшению производства белка ламина, могут увеличить концентрацию жировых клеток. Данный пагубный процесс эксперты связывают со старением. Согласно предположению исследователей, возникновение морщин на лице возможно замедлить за счёт заполнения недостатка в печени белка ламина. В настоящее время данный метод является неприменимым вследствие отсутствия технологии, которая обеспечивает данную транспортировку. Медицинские специалисты рекомендуют для улучшения здоровья печени в свой рацион включить куркуму, яблоко, авокадо, грейпфрут.В данном случае могут иметь место противопоказания, поэтому в случае проблем со здоровьем следует проконсультироваться с медицинским специалистом.