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Учёные: Появление морщин связано с ожирением печени

Учёные Университета Вирджинии рассказали, связано ли появление морщин с ожирением печени. По их словам, увеличение концентрации в данном важном органе жировых клеток способно активизировать возникновение складок на лице.
Учёные: Появление морщин связано с ожирением печени

Учёные заявили, что нарушения в печени, которые приводят к уменьшению производства белка ламина, могут увеличить концентрацию жировых клеток. Данный пагубный процесс эксперты связывают со старением. Согласно предположению исследователей, возникновение морщин на лице возможно замедлить за счёт заполнения недостатка в печени белка ламина. В настоящее время данный метод является неприменимым вследствие отсутствия технологии, которая обеспечивает данную транспортировку. Медицинские специалисты рекомендуют для улучшения здоровья печени в свой рацион включить куркуму, яблоко, авокадо, грейпфрут.

В данном случае могут иметь место противопоказания, поэтому в случае проблем со здоровьем следует проконсультироваться с медицинским специалистом.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:08

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