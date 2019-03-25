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Самому старшему российскому актеру Александру Петрову исполнилось 97 лет

Народный артист Российской Федерации Александр Петров вчера, 24 марта, отметил свой 97 день рождения. Он единственный советский актер - участник Великой Отечественной Войны, кто до сих пор работает в театре Российской армии.
Самому старшему российскому актеру Александру Петрову исполнилось 97 лет

Александр Петров родился в 1922 году. За свою жизнь успел послужить Родине до того, как начал свою актерскую карьеру. В начале ВОВ он добровольно пошел на фронт, где позже стал сержантом, участвовал в битве за Сталинград, потом освобождал Прагу, Одессу, Будапешт, закончил войну в Германии, получил медали и ордена. В 1952 году актер окончил институт театрального искусства и начал работать в ЦАТРА, где и трудится по сегодняшний день.

На данный момент Александр Петров играет в театральных постановках «Судьба одного дома» и «Давным-давно», которые связаны с военной темой.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:36

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