Самому старшему российскому актеру Александру Петрову исполнилось 97 лет





Александр Петров родился в 1922 году. За свою жизнь успел послужить Родине до того, как начал свою актерскую карьеру. В начале ВОВ он добровольно пошел на фронт, где позже стал сержантом, участвовал в битве за Сталинград, потом освобождал Прагу, Одессу, Будапешт, закончил войну в Германии, получил медали и ордена. В 1952 году актер окончил институт театрального искусства и начал работать в ЦАТРА, где и трудится по сегодняшний день.На данный момент Александр Петров играет в театральных постановках «Судьба одного дома» и «Давным-давно», которые связаны с военной темой.