Самому старшему российскому актеру Александру Петрову исполнилось 97 лет
Народный артист Российской Федерации Александр Петров вчера, 24 марта, отметил свой 97 день рождения. Он единственный советский актер - участник Великой Отечественной Войны, кто до сих пор работает в театре Российской армии.
Александр Петров родился в 1922 году. За свою жизнь успел послужить Родине до того, как начал свою актерскую карьеру. В начале ВОВ он добровольно пошел на фронт, где позже стал сержантом, участвовал в битве за Сталинград, потом освобождал Прагу, Одессу, Будапешт, закончил войну в Германии, получил медали и ордена. В 1952 году актер окончил институт театрального искусства и начал работать в ЦАТРА, где и трудится по сегодняшний день.
На данный момент Александр Петров играет в театральных постановках «Судьба одного дома» и «Давным-давно», которые связаны с военной темой.
Александр Петров родился в 1922 году. За свою жизнь успел послужить Родине до того, как начал свою актерскую карьеру. В начале ВОВ он добровольно пошел на фронт, где позже стал сержантом, участвовал в битве за Сталинград, потом освобождал Прагу, Одессу, Будапешт, закончил войну в Германии, получил медали и ордена. В 1952 году актер окончил институт театрального искусства и начал работать в ЦАТРА, где и трудится по сегодняшний день.
На данный момент Александр Петров играет в театральных постановках «Судьба одного дома» и «Давным-давно», которые связаны с военной темой.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 08:36