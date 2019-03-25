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Ученые: Похудение поможет снизить головную боль

Итальянские ученые провели мета-анализ и выяснили, что для снижения головной боли может помочь похудение. Со слов экспертов, люди, которые имеют лишний вес и страдают от мигрени, сбрасывая вес повышают уровень производительности и качество жизни.
Ученые: Похудение поможет снизить головную боль

При проведении исследования ученые изучили результаты 10 медицинских экспериментов, в которых поучаствовали 473 добровольца. Они выяснили, что снижение массы тела связано с частотой и интенсивностью головных болей. Они значительно уменьшались с потерей лишних килограммов. Механизм этой связи пока не понятен. Предположительно, это заключается в поведенческих или психологических факторах.

Один из участников проекта, медик Пагано утверждает, что при снижении веса уменьшается риск развития сахарного диабета, ОРЗ, инсульта и заболеваний сердца. Для повышения качества жизни достаточно всего следить за массой своего тела. Это поможет не только организму, но и сэкономит финансы в медицине.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 06:11

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