Ученые: Похудение поможет снизить головную боль





При проведении исследования ученые изучили результаты 10 медицинских экспериментов, в которых поучаствовали 473 добровольца. Они выяснили, что снижение массы тела связано с частотой и интенсивностью головных болей. Они значительно уменьшались с потерей лишних килограммов. Механизм этой связи пока не понятен. Предположительно, это заключается в поведенческих или психологических факторах.Один из участников проекта, медик Пагано утверждает, что при снижении веса уменьшается риск развития сахарного диабета, ОРЗ, инсульта и заболеваний сердца. Для повышения качества жизни достаточно всего следить за массой своего тела. Это поможет не только организму, но и сэкономит финансы в медицине.