На АвтоВАЗе назвали основных конкурентов автомобилей линейки Lada





Концерн расширяет модельный ряд, первой в линейке называют Lada Granta, машина производится с 2011 года. Основными конкурентами модели являются Datsun on-DO/mi-DO и Ford Fiesta в кузовах седан и хэтчбек. Далее следует Lada Vesta, на рынке автомобиль конкурирует с Ford Focus в кузове седан и Ford Fiesta (седан и хэтчбек). Lada XRray выпускается в четырёх версиях: Standart, Classic, Comfort и Luxe. С данной моделью конкурируют китайский кроссовер Chery Tiggo 2, японский Datsun mi-DO и внедорожник Chevrolet Niva. Универсал Lada Largus имеет конкурентов в виде моделей, представленных на российском рынке, указывается на Changan CS35, Citroen Berlingo VP/VU и Kia Seed SW.Далее следует компактный отечественный внедорожник Lada 4 х 4. На российском рынке он борется с автомобилями SUV-сегмента: UAZ Hunter, Chevrolet Niva и французским Renault Duster.