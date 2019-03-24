Samsung анонсировала дорогой чехол для гибкого смартфона Galaxy Fold за $135
Представители компании Samsung анонсировали дорогой чехол, предназначенный для гибкого смартфона версии Galaxy Fold. Данный аксессуар будет расцениваться в $135.
Данные о чехле появились на страницах официального швейцарского сайта марки Samsung. Новинку выполнят из высококачественной кожи. Ресурсом не были опубликованы снимки нового аксессуара. Поэтому пока сложно объяснить такую высокую цену за чехол. Есть вероятность, что он будет иметь ряд декоративных элементов, изготовленных с использованием дорогих материалов.
Новая складная версия смартфона Galaxy Fold должна поступить в продажу уже 26 апреля текущего года. Модель будет расцениваться в $2 000.
Данные о чехле появились на страницах официального швейцарского сайта марки Samsung. Новинку выполнят из высококачественной кожи. Ресурсом не были опубликованы снимки нового аксессуара. Поэтому пока сложно объяснить такую высокую цену за чехол. Есть вероятность, что он будет иметь ряд декоративных элементов, изготовленных с использованием дорогих материалов.
Новая складная версия смартфона Galaxy Fold должна поступить в продажу уже 26 апреля текущего года. Модель будет расцениваться в $2 000.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:26