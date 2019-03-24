В ТОП-5 подержанных авто по цене LADA Vesta лидирует Toyota Camry





Популярное авто бизнес-класса с кузовом XV40 на вторичном рынке можно найти в нормальном состоянии после пробега до 200 000 км. Вторую позицию ТОП-5 подержанных моделей занимает компактная семейная Octavia 2012 года выпуска, производимая чешской компанией Skoda. За сумму 550 000-750 000 рублей можно приобрести «свежий» вариант подержанной машины с привлекательным внешним видом. В тройку лидеров эксперты включили Mazda 3, отличающуюся простотой. По цене LADA Vesta клиент вторичного рынка имеет возможность заполучить японскую «тройку», собранную в 2015-м.Надежному Lexus IS250 2006-2008 годов выпуска отвели четвертое место. Подобрать «живой экземпляр автомобиля, отличающегося прекрасным соотношением цены и качества за сумму до 750 000 рублей сложно. ТОП-5 подержанных машин, оцененных на вторичном рынке не выше LADA Vesta, замыкает надежный и удобный Renault Duster. В обозначенный бюджет вкладывается базовая модификация новой модели, а старое авто в хорошем состоянии найти не просто.