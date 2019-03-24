Битва "яблочных": Эксперты сравнили iMac и iMac Pro от Apple





iMac и iMac Pro изготовлены из алюминия. Культовый дизайн не претерпел значительных изменений за эти годы, но он позволяет создать единый чистый рабочий стол, на этом различия заканчиваются. У iMac есть 21,5-дюймовая и 27-дюймовая версии. 21,5-дюймовая версия поставляется с дисплеем с разрешением 4,096 x 2,304 (4K), а все 27-дюймовые версии оснащены дисплеем более высокого разрешения 5,120 x 2880 (5K). Более высокие разрешения означают более четкие изображения, идеально подходящие для создателей контента и фотографов.Переходя на iMac Pro, он поставляется исключительно в 27-дюймовом варианте с дисплеем с разрешением 5K. Он также имеет уникальный цвет Space Grey, который отличается от серебристого, присутствующего в остальной части линейки.iMac и iMac Pro 4K и 5K поставляются с опцией для процессоров Intel 8-го поколения. За $ 1300 можно купить девайс с четырехъядерным процессором Intel Core i3 на базовой модели 4K iMac. За дополнительные 300 долларов можно подняться до шестиядерного процессора Intel Core i7.На iMac стоимостью 5 000 долларов США можно установить восьмиъядерный процессор Intel Core i5, приблизив его к iMac Pro. Большее количество ядер означает более высокую эффективность, поэтому приобретение iMac с шестиядерным процессором может быть лучшим решением.Что касается iMac Pro, он поставляется с опциями для процессора Intel Xeon W с 8, 10, 14 или 16 ядрами, это мощный процессор для профессионалов, таких как дизайнеры и аниматоры.Все начальные модели iMac 4K и 5K начинаются с 8 ГБ ОЗУ, а iMac Pro - с 32 ГБ ОЗУ. Типы хранилищ также различаются: iMac Pro запускается с более быстрого твердотельного накопителя. Напротив, 4K и 5K iMac начинаются с «Fusion Drive», который сочетает в себе традиционный вращающийся жесткий диск с флэш-накопителем.Что касается специфики, базовая модель Retina 4K iMac по-прежнему оснащена опциями для более медленного жесткого диска емкостью 1 ТБ. Модели самого высокого класса поставляются с «приводом Fusion». Модели iKac 5K также комплектуются «накопителем Fusion», но можно перейти на твердотельный накопитель меньшего размера на 256 ГБ за 100 долларов США на всех моделях.Уникальным элементом iMac 5K и 4K являются специальные видеокарты, которые обеспечивают дополнительную мощность для редактирования видео и создания контента. Apple обновила графику внутри 4K iMac до Radeon Pro 555X и 560X, а также Vega 20. На 5K iMac - графическая карта до Radeon Pro 570 X, 575X или 580X. Это по-прежнему не самые мощные опции, и только модель iMac с Core i9 5K предлагает опцию для более новой графики Radeon Pro Vega 48.В iMac Pro можно установить опции до AMD Pro Vega 56, Vega 64 или Vega 64X. Эти видеокарты гораздо более подходят для серьезных дизайнеров и профессионалов. Цена также высока: Vega 64 стоит 550 долларов, а Vega 64X - 700 долларов. IMac Pro также оснащен сопроцессором Apple T2. Это специальный кремний Apple для Mac, и он обеспечивает новые уровни безопасности за счет интеграции контроллеров.iMac 5 и 4 КБ имеют четыре порта USB-3, слот для карты SDHC, два порта Thunderbolt 3 и разъем Ethernet. В iMac Pro, однако, сохраняется тот же самый вариант, но его преимущества ограничены добавлением четырех портов Thunderbolt 3.Между этими двумя настольными компьютерами сложно выбрать. Редакторы видео, музыкальные продюсеры, разработчики игр или графические дизайнеры должны будут сами решить, сколько энергии им нужно.Если рендеринг видео 8K является частью задачи, 10 ядер и дополнительная графическая мощь iMac Pro могут быть заманчивыми. Для большинства остальных один из iMac среднего уровня должен предоставить всю вычислительную мощность для достижения целей. Это более практичный вариант.