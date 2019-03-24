АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

В горах Косово обнаружили трансформатор возрастом 20 тысяч лет

В гористой местности Косово обнаружили необычное электрооборудование, визуально оно воспринимается как трансформатор. Устройству около 20 тысяч лет. Изолятор прибора расположен между катушками и изготовлен из неизвестного материала.
В горах Косово обнаружили трансформатор возрастом 20 тысяч лет

Трансфоматор нашел известный фотограф и исследователь Исмет Смаили при нахождении в горах. Прибор имеет характерную особенность конструкции: камень и катушка составляют одно целое. В аппарате использована медь высокой частотности. Указывается на материал изолятора, он не встречается в данной местности. Кроме катушек обнаружен камень, в нём имеются четыре отверстия, расположенные симметрично. Специалисты предполагают, что они предназначены для подключения к прибору четырёх проводов. Оборудование находится в природном ландшафте, владельцы устройства не желали, чтобы его когда-либо обнаружили, считают эксперты.

Кому принадлежит аппарат, неизвестно, указывается на необычность находки. Предположительно, хозяином 20-тысячелетнего трансформатора могут быть инопланетяне или гости из будущего, ранее побывавшие на Земле.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 12:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ТОП-5 подержанных авто по цене LADA
Меган Маркл и принц Гарри потратили на
Ольга Рапунцель уверена, что Дмитрий
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы
Ученые приблизились к разгадке тайны
Стаса Костюшкина с Солнцем на ладони
В горах Косово обнаружили трансформатор
Илон Маск готовит новую систему для
"Вернул 25 квартир в Астрахани":
Ученые создали миниатюрный
Битва "яблочных": Эксперты сравнили
Марат Башаров проживает вместе с
Ученые: Любители BDSM чаще сторонников
Юлия Ковальчук рассказала о любви к
В центре Москвы трое неизвестных избили
«Оргазм души»: Эвелина Бледанс
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих
Ученые объяснили возникновение во
Исследование: Большинство операций с
Алла Пугачева в день рождения
Флагман OnePlus 7 показали со всех
Звезда «Голоса» Светлана Феодулова и ее
Дочерний бренд Volkswagen Jetta
Виктория Лопырева опубликовала
Китайские учёные разработали
Названы три признака использования в
Ольга Кормухина рассказала о своем
В Соединённых Штатах с ужасом
В Сети представили дизайн компактного и
Пошуметь и устроить громкие овации: The
Просмотреть все новости