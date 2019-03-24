В горах Косово обнаружили трансформатор возрастом 20 тысяч лет
В гористой местности Косово обнаружили необычное электрооборудование, визуально оно воспринимается как трансформатор. Устройству около 20 тысяч лет. Изолятор прибора расположен между катушками и изготовлен из неизвестного материала.
Трансфоматор нашел известный фотограф и исследователь Исмет Смаили при нахождении в горах. Прибор имеет характерную особенность конструкции: камень и катушка составляют одно целое. В аппарате использована медь высокой частотности. Указывается на материал изолятора, он не встречается в данной местности. Кроме катушек обнаружен камень, в нём имеются четыре отверстия, расположенные симметрично. Специалисты предполагают, что они предназначены для подключения к прибору четырёх проводов. Оборудование находится в природном ландшафте, владельцы устройства не желали, чтобы его когда-либо обнаружили, считают эксперты.
Кому принадлежит аппарат, неизвестно, указывается на необычность находки. Предположительно, хозяином 20-тысячелетнего трансформатора могут быть инопланетяне или гости из будущего, ранее побывавшие на Земле.
Трансфоматор нашел известный фотограф и исследователь Исмет Смаили при нахождении в горах. Прибор имеет характерную особенность конструкции: камень и катушка составляют одно целое. В аппарате использована медь высокой частотности. Указывается на материал изолятора, он не встречается в данной местности. Кроме катушек обнаружен камень, в нём имеются четыре отверстия, расположенные симметрично. Специалисты предполагают, что они предназначены для подключения к прибору четырёх проводов. Оборудование находится в природном ландшафте, владельцы устройства не желали, чтобы его когда-либо обнаружили, считают эксперты.
Кому принадлежит аппарат, неизвестно, указывается на необычность находки. Предположительно, хозяином 20-тысячелетнего трансформатора могут быть инопланетяне или гости из будущего, ранее побывавшие на Земле.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 12:28