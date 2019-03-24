В России ставки по вкладам и кредитам начнут снижаться в апреле





Крупные банки повышали доходность по рублевым вкладам с сентября 2018 года. Положительная динамика была обусловлена решением Банка России поднять ключевую ставку до 7,75%. В этом году ЦБ намерен опустить ключевую ставку, а значит прибыль по депозитам начнет снижаться.Эксперты прогнозируют поэтапное снижение ставок, которое начнется во второй половине года при уменьшении темпов роста инфляции и отсутствии экономических шоков. Банкиры ожидают снижения доходности по депозитам до рекордного минимума, который опередит мартовское падение, произошедшее после закрытия сезонных вкладов с высокими ставками. На данный момент положить денежные средства на счет можно под 8% годовых.