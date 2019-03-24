АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Эксперты раскрыли малоизвестные факты о легендарном «Титанике»

Эксперты составили ТОП малоизвестных фактов, которые касаются некогда затонувшего корабля под названием «Титаник». Так, по одной из версий, причиной пересечения корабля с айсбергом могла быть полная Луна.
Эксперты раскрыли малоизвестные факты о легендарном «Титанике»

Она, возможно, создала очень сильные приливы, пославшие множество огромных льдин на юг. На деньги, собранные фильмом «Титаник» от режиссёра Джеймса Кэмерона, можно построить одиннадцать таких кораблей. Данная лента заработала больше $2,2 миллиарда по всему миру с момента её выхода ещё в 1997 году. Есть мнение, что в ночь затопления корабля атмосфера создала условия, помешавшие экипажу обнаружить вовремя айсберг. Речь идёт об оптической иллюзии. Вследствие этого другие корабли не смогли обнаружить тонущее судно. Финальное обеденное меню с «Титаника» на аукционе продали за $88 000.

Исследователи смогли обнаружить около 5000 различных артефактов с корабля. Коллекцию данных предметов оценили в $200 000 000. В 1898 году писатель Морган Робертсон смог предвидеть гибель «Титаника». Он написал книгу «Тщетность или гибель Титана», сюжет которой очень схож с трагическими событиями вокруг «Титаника».



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Соединённых Штатах с ужасом
В Сети представили дизайн компактного и
Пошуметь и устроить громкие овации: The
На Кузбассе обнаружили труп мужчины
Беглов: Санкт-Петербургу на
STALKER The Arrival может стать новой
Отец Юлии Началовой рассказал, что его
Олег Кожемяко принял во Владивостоке
Больные раком мозга и ученые рассказали
В Москве митинг в защиту прав
Эксперты сравнили флагманы OnePlus 6T и
В России ставки по вкладам и кредитам
Екатерина Климова показала домашнее
Эксперты раскрыли малоизвестные факты о
Герман Греф выступил против роста
В России продемонстрирован
В Сети появился ролик обстановки
Описала свои чувства после тяжелой
Самую быструю в мире зарядку Oppo
Ученые нашли способ «читать» скрытые
Пластические хирурги посоветовали
Ученые выяснили, к чему приводит
Анфиса Чехова в мусульманском наряде
Уход от «моноброви» и увеличение
Анна Семенович из-за смерти Юлии
В Сети появились фотографии BMW X5 без
Мария Кожевникова не считает штамп в
Ученые: Повторное применение масла во
Роза Сябитова описала идеального
Бывшая подруга Бородиной Катя Жужа
Просмотреть все новости