Эксперты раскрыли малоизвестные факты о легендарном «Титанике»
Эксперты составили ТОП малоизвестных фактов, которые касаются некогда затонувшего корабля под названием «Титаник». Так, по одной из версий, причиной пересечения корабля с айсбергом могла быть полная Луна.
Она, возможно, создала очень сильные приливы, пославшие множество огромных льдин на юг. На деньги, собранные фильмом «Титаник» от режиссёра Джеймса Кэмерона, можно построить одиннадцать таких кораблей. Данная лента заработала больше $2,2 миллиарда по всему миру с момента её выхода ещё в 1997 году. Есть мнение, что в ночь затопления корабля атмосфера создала условия, помешавшие экипажу обнаружить вовремя айсберг. Речь идёт об оптической иллюзии. Вследствие этого другие корабли не смогли обнаружить тонущее судно. Финальное обеденное меню с «Титаника» на аукционе продали за $88 000.
Исследователи смогли обнаружить около 5000 различных артефактов с корабля. Коллекцию данных предметов оценили в $200 000 000. В 1898 году писатель Морган Робертсон смог предвидеть гибель «Титаника». Он написал книгу «Тщетность или гибель Титана», сюжет которой очень схож с трагическими событиями вокруг «Титаника».
Она, возможно, создала очень сильные приливы, пославшие множество огромных льдин на юг. На деньги, собранные фильмом «Титаник» от режиссёра Джеймса Кэмерона, можно построить одиннадцать таких кораблей. Данная лента заработала больше $2,2 миллиарда по всему миру с момента её выхода ещё в 1997 году. Есть мнение, что в ночь затопления корабля атмосфера создала условия, помешавшие экипажу обнаружить вовремя айсберг. Речь идёт об оптической иллюзии. Вследствие этого другие корабли не смогли обнаружить тонущее судно. Финальное обеденное меню с «Титаника» на аукционе продали за $88 000.
Исследователи смогли обнаружить около 5000 различных артефактов с корабля. Коллекцию данных предметов оценили в $200 000 000. В 1898 году писатель Морган Робертсон смог предвидеть гибель «Титаника». Он написал книгу «Тщетность или гибель Титана», сюжет которой очень схож с трагическими событиями вокруг «Титаника».
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:56