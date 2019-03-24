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Самую быструю в мире зарядку Oppo SuperVOOC ускорят ещё больше

Китайский производитель потребительской электроники Oppo Electronics Corporation намерен ещё больше ускорить свою самую быструю в мире зарядку SuperVOOC. Если раньше данную технологию собирались внедрить в смартфонах Reno, суббренда компании, то теперь новые устройства получат уже VOOC 3.0.
Самую быструю в мире зарядку Oppo SuperVOOC ускорят ещё больше

Соответствующее сообщение появилось от руководителей Oppo на площадке Weibo. Уточняется, что благодаря принципиально новой технологии VOOC 3.0 общее время зарядки будет увеличено почти на 24 % – в сравнении с нынешней VOOC 2.0.

Технология VOOC базируется на алгоритмах импульсов низкого напряжения и особом аккумуляторе, разработанном компанией. В итоге вырабатывается 20 Вт энергии, а смартфоны от 0 % до 75 % заряжаются всего за полчаса.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 08:25

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