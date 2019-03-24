Самую быструю в мире зарядку Oppo SuperVOOC ускорят ещё больше





Соответствующее сообщение появилось от руководителей Oppo на площадке Weibo. Уточняется, что благодаря принципиально новой технологии VOOC 3.0 общее время зарядки будет увеличено почти на 24 % – в сравнении с нынешней VOOC 2.0.Технология VOOC базируется на алгоритмах импульсов низкого напряжения и особом аккумуляторе, разработанном компанией. В итоге вырабатывается 20 Вт энергии, а смартфоны от 0 % до 75 % заряжаются всего за полчаса.