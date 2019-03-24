Ученые: Повторное применение масла во фритюре провоцирует рост раковых метастазов





Многие блюда готовят методом жарки во фритюре. В ходе процесса, когда масла нагреваются до сильной температуры, они подпадают под химические изменения, которые деформируют липиды с полимерами и иными структурами. Научные сотрудники Университета Иллинойса и прежние исследования уже доказали его пагубность на здоровье, но не было изучено воздействие на возникновение рака молочной железы. В новом эксперименте ученые исправили это.Они применили соевое масло, которым в своем привычном виде кормили грызунов, тогда как другая группа этих же зверьков получала продукты, обработанные этим веществом. Вся процедура заняла около 16 недель, по окончании которых мышам сымитировали рак молочной железы. Итог показал, что у животных, употреблявших пищу, приготовленную в повторно применяемом масле, наблюдалось в четыре раза больше роста злокачественных клеток, чего нельзя было сказать про иную группу, где показатели являлись более скромными.