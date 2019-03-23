"Помочь Вере оставить квартиру": Анна Исаева рассказала о последней воле Юлии Началовой





Лишь после кончины певицы стало известно, что ее бывший муж хоккеист Александр Фролов хочет с помощью суда лишить певицу половины ее недвижимости в центральной части столицы. Началова ранее сделала там ремонт и намеревалась жить счастливой семейной жизнью. Ныне Фролов заявляет о наличии у него расписки, подписанной умершей возлюбленной, где та якобы сообщает, что берет у него 20 миллионов, а гарантией выступает 50% ее квартиры. Певица хотела оставить жилье родной дочери, в чем призвала посодействовать своего директора Анну Исаеву. Таковой и была последняя просьба Началовой.Ассистентка обещает оказать помощь в этом нелегком деле. Исполнительница очень беспокоилась за судьбу 12-летней дочери Веры, которую она родила от экс-игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина. Ее дочь много занимается, ходит в кружки, ее во всем поддерживает родной отец. Певица хотела, чтобы Вере осталась ее квартира в наследство, учитывая, что она получила ее именно от отца своего ребенка, поэтому девочка имеет на жилплощадь полное право.