Ольга Бузова устроила распродажу во время концерта в Твери

«Бузова, ты уже распродажи начала устраивать? Неожиданно.. Наверное за 3 тысячи никто футболки покупать не хочет, так ты решила их начать таскать по всей России? Авось, как говорится», - написала одна из подписчиц Бузовой.

Вчера, 22 марта 2019 года, у Ольги состоялся концерт в Твери, где она впервые исполнила на сцене свою новую песню под названием «Женское слово». Впрочем, не это привлекло внимание многочисленных фолловеров.Дело в том, что за несколько часов до выступления Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в своей фирменной футболке с губами. Под снимком Ольга поспешила сообщить поклонникам, что сегодня абсолютно каждый сможет приобрести такую же майку.Нужно сказать, что интернет-пользователям не понравилось, что Бузова решила воспользоваться случаем и устроила распродажу на собственном выступлении. По мнению читателей, футболки ведущей «Дома-2» никто не покупает в ее интернет-магазине, поэтому Ольга и решила возить майки с собой, надеясь, что преданные фанаты, не раздумывая, раскупят их.К слову, фирменные футболки Ольги Бузовой в ее интернет-магазине можно приобрести за 3 тысячи рублей, однако некоторые фанаты певицы утверждают, что майки не стоят таких денег.