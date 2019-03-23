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Артур Смольянинов рассказал, как врачи заставляли его мать сделать аборт

Мать актера Артура Смольянинова врачи принуждали сделать аборт, когда она была беременна его младшим братом. Несмотря на все заявления, женщина родила желанного сына.
Артур Смольянинов рассказал, как врачи заставляли его мать сделать аборт

По словам Смольянинова, его мать чуть не довели до аборта и депрессии, хотя она желала дать жизнь очередному своему ребенку. Родительницу артиста не смутили медицинские показатели, и у нее на свет появился младший сын, которого теперь любит вся семья. «Ругали мать о невыносимой жизни, доводя до истерики», - вспомнил супруг звезды сериала «Папины дочки» Дарьи Мельниковой.

Артур Смольянинов считает правильным запретить прерывание беременности в РФ и призывает женщин рожать как можно больше детей. Шутя, он заявил, что готов в любую минуту «делать детей», посоветовав это и всем остальным мужчинам. С такими словами не согласилась феминистка Татьяна Никонова, опубликовавшая соответствующий пост в Instagram. По ее мнению, аборт нужно считать врачебной процедурой, которая якобы спасает жизни и здоровье, предложив разговаривать об этом с представителями ВОЗ.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:07

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