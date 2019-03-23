Артур Смольянинов рассказал, как врачи заставляли его мать сделать аборт

По словам Смольянинова, его мать чуть не довели до аборта и депрессии, хотя она желала дать жизнь очередному своему ребенку. Родительницу артиста не смутили медицинские показатели, и у нее на свет появился младший сын, которого теперь любит вся семья. «Ругали мать о невыносимой жизни, доводя до истерики», - вспомнил супруг звезды сериала «Папины дочки» Дарьи Мельниковой.Артур Смольянинов считает правильным запретить прерывание беременности в РФ и призывает женщин рожать как можно больше детей. Шутя, он заявил, что готов в любую минуту «делать детей», посоветовав это и всем остальным мужчинам. С такими словами не согласилась феминистка Татьяна Никонова, опубликовавшая соответствующий пост в Instagram. По ее мнению, аборт нужно считать врачебной процедурой, которая якобы спасает жизни и здоровье, предложив разговаривать об этом с представителями ВОЗ.