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В продаже появился обновленный кроссовер Haval F7x за 1,1 млн рублей

Компания Haval заявила о начале продаж обновленного кроссовера F7x в апреле, но модель уже имеется в салонах дилеров производителя. В переводе на отечественную валюту автомобиль стоит 1,1 миллиона рублей.
В продаже появился обновленный кроссовер Haval F7x за 1,1 млн рублей

В техническом плане новинка практически не имеет отличий от F7. Заметными изменениями стала задняя часть с модернизированным силуэтом крыши и пятая дверь. Размеры транспортных средств полностью совпадают - высота: 1690, ширина: 1846 и длина 4620 мм. Также идентичен и интерьер этих машин.

Под капотом Haval F7x располагаются 1,5 и 2,0-литровые агрегаты со способностью генерировать 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Вместе с ними функционирует роботизированная трансмиссия на семь ступеней. Стоимость стандартной версии марки была озвучена выше, а за топ-кросс покупателю придется выложить 1,4 миллиона рублей.

Новинку будут собирать и на территории России. Производство Haval F7x налажено на фабрике компании в Тульской области, там же конструируют и оригинальную модификацию.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:48

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