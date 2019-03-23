В продаже появился обновленный кроссовер Haval F7x за 1,1 млн рублей





В техническом плане новинка практически не имеет отличий от F7. Заметными изменениями стала задняя часть с модернизированным силуэтом крыши и пятая дверь. Размеры транспортных средств полностью совпадают - высота: 1690, ширина: 1846 и длина 4620 мм. Также идентичен и интерьер этих машин.Под капотом Haval F7x располагаются 1,5 и 2,0-литровые агрегаты со способностью генерировать 150 и 190 лошадиных сил соответственно. Вместе с ними функционирует роботизированная трансмиссия на семь ступеней. Стоимость стандартной версии марки была озвучена выше, а за топ-кросс покупателю придется выложить 1,4 миллиона рублей.Новинку будут собирать и на территории России. Производство Haval F7x налажено на фабрике компании в Тульской области, там же конструируют и оригинальную модификацию.