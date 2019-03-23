Дарья Пынзарь случайно показала в Сети болезненные на вид ноги





Поклонники Дарьи Пынзарь в Instagram забили тревогу после нового ролика, опубликованного звездой в разделе Stories. Блогер показала, как наслаждается морской водой в солнечной Турции, но в кадр случайно попала ранка на её исхудавших и бледных ногах, которую та получила ещё осенью прошлого года.Подписчики сразу обратились к Пынзарь с вопросами о том, почему та не обращает внимания на незаживающую рану, ведь это может быть чревато серьёзными последствиями. Кроме того, некоторые фолловеры заметили непропорциональность её ног в сравнении со всем телом — они выглядят более худыми и болезненными.Кроме самой звезды, фолловеры обсуждают и внезапно «поплывшего» от постоянных отпусков Сергея Пынзаря, считая, что ему также следует обратить внимание на свой образ жизни и перестать набирать вес. Супруге мужчины встревоженные фанаты рекомендовали немедленно обратиться к врачу для проверки на наличие сахарного диабета.