Дарья Пынзарь случайно показала в Сети болезненные на вид ноги
Бывшая звезда популярной телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь случайно показала в Сети свои болезненные ноги. Поклонники рассмотрели на них небольшую ранку, которая почему-то так и не зажила с момента её получения в 2018 году.
Поклонники Дарьи Пынзарь в Instagram забили тревогу после нового ролика, опубликованного звездой в разделе Stories. Блогер показала, как наслаждается морской водой в солнечной Турции, но в кадр случайно попала ранка на её исхудавших и бледных ногах, которую та получила ещё осенью прошлого года.
Подписчики сразу обратились к Пынзарь с вопросами о том, почему та не обращает внимания на незаживающую рану, ведь это может быть чревато серьёзными последствиями. Кроме того, некоторые фолловеры заметили непропорциональность её ног в сравнении со всем телом — они выглядят более худыми и болезненными.
Кроме самой звезды, фолловеры обсуждают и внезапно «поплывшего» от постоянных отпусков Сергея Пынзаря, считая, что ему также следует обратить внимание на свой образ жизни и перестать набирать вес. Супруге мужчины встревоженные фанаты рекомендовали немедленно обратиться к врачу для проверки на наличие сахарного диабета.
Поклонники Дарьи Пынзарь в Instagram забили тревогу после нового ролика, опубликованного звездой в разделе Stories. Блогер показала, как наслаждается морской водой в солнечной Турции, но в кадр случайно попала ранка на её исхудавших и бледных ногах, которую та получила ещё осенью прошлого года.
Подписчики сразу обратились к Пынзарь с вопросами о том, почему та не обращает внимания на незаживающую рану, ведь это может быть чревато серьёзными последствиями. Кроме того, некоторые фолловеры заметили непропорциональность её ног в сравнении со всем телом — они выглядят более худыми и болезненными.
Кроме самой звезды, фолловеры обсуждают и внезапно «поплывшего» от постоянных отпусков Сергея Пынзаря, считая, что ему также следует обратить внимание на свой образ жизни и перестать набирать вес. Супруге мужчины встревоженные фанаты рекомендовали немедленно обратиться к врачу для проверки на наличие сахарного диабета.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 11:56