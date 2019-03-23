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Ученые: Апельсиновый сок способен снижать риск инсульта на 24%

Европейские ученые рассказали о том, что апельсиновый сок способен снижать риск инсульта и болезней сердца на 24 и 12-13% соответственно. Об этом они узнали после 10-летнего исследования.
Ученые: Апельсиновый сок способен снижать риск инсульта на 24%

В нем приняли участие 35 тысяч добровольцев в возрасте от 20 до 70 лет. Все эти люди регулярно употребляли апельсиновый сок, а за их историей болезни следили ученые. Оказалось, что этот напиток значительно снижает риск инсульта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Отмечается, что существует и другая точка зрения на этот вопрос, доминировавшая в прошлом. Согласно ей, регулярное употребление сока из апельсина и других цитрусовых негативно сказывается на здоровье людей, в частности, на сердце.

Ученые отмечают, в этом есть доля правды. Эти фрукты содержат в себе большое количество натурального сахара, что может нести негативные последствия для здоровья. Несмотря на это, общее влияние от регулярного употребления таких напитков будет исключительно положительным. Все дело в огромном спектре витаминов и минералов, содержащихся в этих фруктах.
Ученые: Апельсиновый сок способен снижать риск инсульта на 24%

Европейские ученые порекомендовали людям употреблять апельсиновый сок минимум 4-8 раз в неделю. Это значительно укрепит всю сердечно-сосудистую систему организма, а также поможет поддерживать тонус человека в течении всего его рабочего дня.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:42

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