Ученые: Апельсиновый сок способен снижать риск инсульта на 24%





В нем приняли участие 35 тысяч добровольцев в возрасте от 20 до 70 лет. Все эти люди регулярно употребляли апельсиновый сок, а за их историей болезни следили ученые. Оказалось, что этот напиток значительно снижает риск инсульта и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Отмечается, что существует и другая точка зрения на этот вопрос, доминировавшая в прошлом. Согласно ей, регулярное употребление сока из апельсина и других цитрусовых негативно сказывается на здоровье людей, в частности, на сердце.Ученые отмечают, в этом есть доля правды. Эти фрукты содержат в себе большое количество натурального сахара, что может нести негативные последствия для здоровья. Несмотря на это, общее влияние от регулярного употребления таких напитков будет исключительно положительным. Все дело в огромном спектре витаминов и минералов, содержащихся в этих фруктах.Европейские ученые порекомендовали людям употреблять апельсиновый сок минимум 4-8 раз в неделю. Это значительно укрепит всю сердечно-сосудистую систему организма, а также поможет поддерживать тонус человека в течении всего его рабочего дня.