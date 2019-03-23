Футболист Евгений Алдонин пришел на похороны Юлии Началовой со своей новой женой Ольгой

Об этом сообщили российские СМИ. По их словам, Евгений Алдонин пришел на похороны Юлии Началовой не один, а в компании новой жены и матери. Несмотря на это, во время церемонии прощания он расположился в первом ряду и стоял рядом с родителями погибшей певицы, а также в их компании находилась дочь Вера, родившаяся 12 лет назад в браке футболиста и артистки. По словам очевидцев, Евгений Алдонин изо всех сил старался успокоить родственников погибшей и принимал активное участие в организационных процессах.Футболист стал вторым мужем Юлии Наловой. В их браке родилась дочь Вера, но пара развелась. Несмотря на это, они сохранили близкие дружеские отношения. Ребенок все последние годы жил на два дома, так как хотел уделять внимание обоим родителям. После смерти матери 12-летняя Вера окончательно переедет к отцу.Напомним, похороны Юлии Началовой прошли 21 марта на Троекуровском кладбище столицы. Почтить память артистки приехали практически все звезды российского шоу-бизнеса, а также друзья и близкие со всех частей страны. Официальная причина смерти певицы – сепсис, заражение крови. Последние дни жизни исполнительница находилась в медикаментозной коме.