Xiaomi презентовала новый лаунчер Mint





Китайская фирма внедряет в свои мобильные разработки оболочку MIUI, которую не раз подвергали критике. После презентации флагмана Pocophone F1 Xiaomi произвела Launcher POCO, с помощью которого юзеры могут пользоваться удобным поиском, простым управлением приложений, и успешно настроенными иконками.Не так давно в Сети появился Mint Launcher. Судя по отзывам, он напоминает прежнюю разработку, но авторы проекта считают иначе. По их словам, новинка порадует клиентов упрощенной графикой, минимальным числом опций и высокой скоростью.