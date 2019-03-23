Xiaomi презентовала новый лаунчер Mint
Xiaomi выпустила лаунчер Mint, который характеризуется плавной работой и хорошей скоростью. Размер технологического продукта составляет всего 9,7 Мб.
Китайская фирма внедряет в свои мобильные разработки оболочку MIUI, которую не раз подвергали критике. После презентации флагмана Pocophone F1 Xiaomi произвела Launcher POCO, с помощью которого юзеры могут пользоваться удобным поиском, простым управлением приложений, и успешно настроенными иконками.
Не так давно в Сети появился Mint Launcher. Судя по отзывам, он напоминает прежнюю разработку, но авторы проекта считают иначе. По их словам, новинка порадует клиентов упрощенной графикой, минимальным числом опций и высокой скоростью.
Китайская фирма внедряет в свои мобильные разработки оболочку MIUI, которую не раз подвергали критике. После презентации флагмана Pocophone F1 Xiaomi произвела Launcher POCO, с помощью которого юзеры могут пользоваться удобным поиском, простым управлением приложений, и успешно настроенными иконками.
Не так давно в Сети появился Mint Launcher. Судя по отзывам, он напоминает прежнюю разработку, но авторы проекта считают иначе. По их словам, новинка порадует клиентов упрощенной графикой, минимальным числом опций и высокой скоростью.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:00