Дедушка Марины Африкантовой смотрит прямые эфиры ее матери

По словам возлюбленной Романа Капаклы, она очень сильно любит старика.На днях Марина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в компании седого мужчины. Под снимком Африкантова поспешила объяснить, кто изображен на фото. Как оказалось, это дедушка блондинки.Стоит отметить, что свежая публикация Марины привлекла внимание многих интернет-пользователей, а все из-за 93-летнего мужчины, который в своем возрасте является доктором технических наук и профессором.По словам Африкантовой, на сегодняшний день ее дедушка пишет книгу, а также лучше нее разбирается во всевозможных современных гаджетах. Выяснилось, что старик даже зарегистрирован во всех социальных сетях, пишет комментарии и ставит лайки.Впрочем, больше всего фолловеров заинтересовала строчка из нового блога Марины, в которой она сообщает, что дедушка постоянно смотрит эфиры ее мамы – Татьяны Владимировны.Один за другим читатели принялись интересоваться у блондинки, как ее дед реагирует на различные высказывания своей дочери, ведь время от времени она может позволить себе соврать или облить грязью того или иного участника «Дома-2», за что уже не единожды несла наказание.К слову, Марина не стала реагировать на подобные высказывания.