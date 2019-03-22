АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Дедушка Марины Африкантовой смотрит прямые эфиры ее матери

Участница телестройки «Дом-2» Марина Африкантова рассказала преданным поклонникам о своем 93-летнем дедушке, который сейчас пишет книгу.

Дедушка Марины Африкантовой смотрит прямые эфиры ее матери

По словам возлюбленной Романа Капаклы, она очень сильно любит старика.

На днях Марина опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена в компании седого мужчины. Под снимком Африкантова поспешила объяснить, кто изображен на фото. Как оказалось, это дедушка блондинки.

Стоит отметить, что свежая публикация Марины привлекла внимание многих интернет-пользователей, а все из-за 93-летнего мужчины, который в своем возрасте является доктором технических наук и профессором.

Дедушка Марины Африкантовой смотрит прямые эфиры ее матери

По словам Африкантовой, на сегодняшний день ее дедушка пишет книгу, а также лучше нее разбирается во всевозможных современных гаджетах. Выяснилось, что старик даже зарегистрирован во всех социальных сетях, пишет комментарии и ставит лайки.

Впрочем, больше всего фолловеров заинтересовала строчка из нового блога Марины, в которой она сообщает, что дедушка постоянно смотрит эфиры ее мамы – Татьяны Владимировны.

Один за другим читатели принялись интересоваться у блондинки, как ее дед реагирует на различные высказывания своей дочери, ведь время от времени она может позволить себе соврать или облить грязью того или иного участника «Дома-2», за что уже не единожды несла наказание.

К слову, Марина не стала реагировать на подобные высказывания.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи Сети подвергли травле
Звезда «Дом-2» Иван Барзиков негативно
Певица Жасмин приехала на похороны
Дочь Валерия Сюткина Виола поздравила
Ольга Лотнер отрицает свои отношения с
Ксения Бородина пожаловалась в
Алёна Савкина покинула проект, чтобы
Ольга Рапунцель обвиняет мужа Диму во
Худрук «Ералаша» Борис Грачевский
Netflix снимет современную версию
Марина Африкантова и Роман Капаклы
Светлана Светличная предложила свою
Ирина Пинчук планирует извиниться перед
Кайли Дженнер снялась в откровенной
Дима Билан сидя исполнил композицию
Фанаты встретили Наталью Орейро в
Дедушка Марины Африкантовой смотрит
В РФ введут платную экспертизу и
Виктор Дробыш рассказал о первом
Бронированный Mercedes-Benz AMG G 63
Ольга Орлова опять напомнила Саше Черно
Необычные миниатюрные лягушки
В Петербурге врачи за 2 часа сделали из
Звезда «Дом-2» Виктория Боня потратила
Психологи объяснили различия в выборе
Рэпер Баста пообещал сыграть на
Ольга Рапунцель устроила истерику прямо
Анастасия Макеева рассказала о своих
Актриса Приянка Чопра прокомментировала
Эдгард Запашный назвал «больным»
Просмотреть все новости