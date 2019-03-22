Виктор Дробыш рассказал о первом знакомстве Иосифа Пригожина с Валерией
Виктор Дробыш рассказал, как Иосиф Пригожин смог добиться расположения и любви Валерии. По его словам, композитор бегал возле дома певицы, охраняя ее сон.
По словам Дробыша, встретив поп-исполнительницу Пригожин был сам не свой и вел себя странно. Валерия приходила в студию к композиторам, где записывала свои новые композиции. Творческий процесс не всегда проходил, как положено, иногда портил картину влюбленный продюсер, время от времени предлагая коллегам отправиться в какой-либо ресторан, чтобы отдохнуть.
Дробыш вспомнил, как его друг красиво ухаживал за певицей, в буквальном смысле не давая ей прохода. Он проявлял к ней такую заботу, что почти все свое время Валерия проводила с Пригожиным. Композитор не исключил, что когда знаменитость спала у себя дома, ее возлюбленный бегал и просил окружающих не шуметь, дабы не испортить ее сон.
Виктор Дробыш считает своих коллег отличной парой, хотя и отмечает, что лично он с Валерией не ужился из-за разных характеров.
По словам Дробыша, встретив поп-исполнительницу Пригожин был сам не свой и вел себя странно. Валерия приходила в студию к композиторам, где записывала свои новые композиции. Творческий процесс не всегда проходил, как положено, иногда портил картину влюбленный продюсер, время от времени предлагая коллегам отправиться в какой-либо ресторан, чтобы отдохнуть.
Дробыш вспомнил, как его друг красиво ухаживал за певицей, в буквальном смысле не давая ей прохода. Он проявлял к ней такую заботу, что почти все свое время Валерия проводила с Пригожиным. Композитор не исключил, что когда знаменитость спала у себя дома, ее возлюбленный бегал и просил окружающих не шуметь, дабы не испортить ее сон.
Виктор Дробыш считает своих коллег отличной парой, хотя и отмечает, что лично он с Валерией не ужился из-за разных характеров.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:00