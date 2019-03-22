Стас Пьеха поздравил сына Петра с первым юбилеем

Поздравления Стас Пьеха опубликовал на своей странице в Instagram. Певец был краток: «С первым юбилеем, сынок! Расти умным и сильным! До встречи». Эти слова артист сопроводил редким снимком Петра, так как родители стараются, чтобы ребенок не попадал в объективы фотокамер, и не становился популярным с самого детства.Подписчики Стаса Пьехи присоединились к поздравлениям. Они пожелали наследнику артиста быть здоровым и в будущем превзойти своего отца. Многие из них увидели серьезное сходство между певцом и его сыном. В завершении они пожелали самому артисту чаще видеться с наследником и поддерживать его на протяжении всего взросления. Некоторых из поклонников подобные заявления даже задели. Они уверены, такой человек как Стас Пьеха не может оставить своего сына на произвол судьбы.Напомним, артист женился на модели и диджее Наталье Горчаковой в 2014 году, так как она родила от него ребенка. Несмотря на это, их брак не оказался крепким и уже в скором времени пара развелась. Сейчас 5-летний Петр живет с матерью, но регулярно проводит время и с отцом. Сам Стас Пьеха постоянно скучает за сыном и даже не пытается этого скрыть.