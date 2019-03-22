АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Стас Пьеха поздравил сына Петра с первым юбилеем

Российский исполнитель Стас Пьеха поздравил сына Петра с первым юбилеем. Наследнику артиста уже 5 лет, сейчас он живет с матерью.
Стас Пьеха поздравил сына Петра с первым юбилеем

Поздравления Стас Пьеха опубликовал на своей странице в Instagram. Певец был краток: «С первым юбилеем, сынок! Расти умным и сильным! До встречи». Эти слова артист сопроводил редким снимком Петра, так как родители стараются, чтобы ребенок не попадал в объективы фотокамер, и не становился популярным с самого детства.

Подписчики Стаса Пьехи присоединились к поздравлениям. Они пожелали наследнику артиста быть здоровым и в будущем превзойти своего отца. Многие из них увидели серьезное сходство между певцом и его сыном. В завершении они пожелали самому артисту чаще видеться с наследником и поддерживать его на протяжении всего взросления. Некоторых из поклонников подобные заявления даже задели. Они уверены, такой человек как Стас Пьеха не может оставить своего сына на произвол судьбы.

Напомним, артист женился на модели и диджее Наталье Горчаковой в 2014 году, так как она родила от него ребенка. Несмотря на это, их брак не оказался крепким и уже в скором времени пара развелась. Сейчас 5-летний Петр живет с матерью, но регулярно проводит время и с отцом. Сам Стас Пьеха постоянно скучает за сыном и даже не пытается этого скрыть.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РФ введут платную экспертизу и
Виктор Дробыш рассказал о первом
Бронированный Mercedes-Benz AMG G 63
Ольга Орлова опять напомнила Саше Черно
Необычные миниатюрные лягушки
В Петербурге врачи за 2 часа сделали из
Звезда «Дом-2» Виктория Боня потратила
Психологи объяснили различия в выборе
Рэпер Баста пообещал сыграть на
Ольга Рапунцель устроила истерику прямо
Анастасия Макеева рассказала о своих
Актриса Приянка Чопра прокомментировала
Эдгард Запашный назвал «больным»
Минздрав рекомендовал постящимся
Стас Пьеха поздравил сына Петра с
Медики раскрыли опасность популярного
Ким Кардашьян опубликовала редкое
Ягудин рассказал о травме бедра у
Amazon утвердил актёров на роли в
Поклонники заподозрили Леди Гагу в
В Китае создали водородный хэтчбек с
НАСА может отправить станцию к
В США женщина нашла на пляже странную
Гуф и Кети Топурия открыто флиртуют
Пахом запер себя в клетке на 8 часов в
Певица МакSим официально сообщила о
Учёные дали рекомендации по
Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву
Меган Маркл будет рожать в лондонской
Певица Дарья Ермолаева попросила
Просмотреть все новости