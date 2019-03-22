Гуф и Кети Топурия открыто флиртуют друг с другом в социальных сетях

У фанатов популярных музыкантов появилась надежда, что пара снова может быть вместе после публикации Алексея Долматова в сторис, где он поет знаменитый хит экс-возлюбленной «Улетаю». Немного позднее Гуф получил ответ от певицы, исполняющей одну из композиций рэпера. Судя по обоюдному флирту звезд, можно сказать, что их отношения остаются довольно теплыми.Преданные ценители творчества Кети Топурии и Гуфа переживают из-за их разрыва и очень верят в примирение звездной пары. Каждая публикация знаменитостей в социальной сети всегда сопровождается комментариями пользователей, активно интересующихся, вместе артисты или еще нет. Сам Гуф не раз заявлял, что он влюблен в певицу, которую считает лучшей женщиной в его жизни.