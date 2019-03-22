Гуф и Кети Топурия открыто флиртуют друг с другом в социальных сетях
Исполнители Гуф и Кети Топурия, расставшиеся в прошлом году, заставили поклонников заговорить о своем примирении. Рэпер и певица открыто флиртуют друг с другом в социальной сети Instagram.
У фанатов популярных музыкантов появилась надежда, что пара снова может быть вместе после публикации Алексея Долматова в сторис, где он поет знаменитый хит экс-возлюбленной «Улетаю». Немного позднее Гуф получил ответ от певицы, исполняющей одну из композиций рэпера. Судя по обоюдному флирту звезд, можно сказать, что их отношения остаются довольно теплыми.
Преданные ценители творчества Кети Топурии и Гуфа переживают из-за их разрыва и очень верят в примирение звездной пары. Каждая публикация знаменитостей в социальной сети всегда сопровождается комментариями пользователей, активно интересующихся, вместе артисты или еще нет. Сам Гуф не раз заявлял, что он влюблен в певицу, которую считает лучшей женщиной в его жизни.
У фанатов популярных музыкантов появилась надежда, что пара снова может быть вместе после публикации Алексея Долматова в сторис, где он поет знаменитый хит экс-возлюбленной «Улетаю». Немного позднее Гуф получил ответ от певицы, исполняющей одну из композиций рэпера. Судя по обоюдному флирту звезд, можно сказать, что их отношения остаются довольно теплыми.
Преданные ценители творчества Кети Топурии и Гуфа переживают из-за их разрыва и очень верят в примирение звездной пары. Каждая публикация знаменитостей в социальной сети всегда сопровождается комментариями пользователей, активно интересующихся, вместе артисты или еще нет. Сам Гуф не раз заявлял, что он влюблен в певицу, которую считает лучшей женщиной в его жизни.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:30