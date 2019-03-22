Лайма Вайкуле рассказала о своем отношении к женской красоте





Лайме Вайкуле 64 года и знаменитость старается следить за своим внешним видом. В одном из недавних интервью исполнительница рассказала, каких женщин она считает привлекательными. Знаменитость поведала, что в девушках главное не красота, а шарм. Она считает очень важным состояние волос и кожи, а также белые и ровные зубы. Знаменитость завила, что женщины должны быть ухоженными. Также главное для певицы, чтобы обувь была чистой.Лайма Вайкуле рассказала, что любит носить неброские и удобные вещи. Она предпочитает полуспортивный стиль и всегда выглядит так, как будто оделась мимоходом. Также исполнительница не в восторге от шопинга, она старается делать покупки быстро, чтобы сразу отправиться по делам.