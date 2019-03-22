Кот покусал хозяина за неправильное исполнение песни группы Queen





Видео с этим необычным инцидентом появилось на YouTube-канале Грегора Молика. Оно длится всего 54 секунды, но за этот промежуток времени многое успело произойти. Кот по кличке Харви спокойно смотрел в окно, но вдруг его хозяин начал петь песню легендарной рок-группы Queen под названием Under Pressure. Домашнее животное сразу заметило, композиция исполняется неправильно, и набросилось на руку человека. Кот Харви кусал своего хозяина ровно до тех пор, пока тот не прекратил свое пение.Данное видео было опубликовано в YouTube всего 2 дня назад, но уже на момент публикации текста его посмотрело более 84 тысяч человек. Они оставили 390 лайков и 34 комментария. Многие отметили, что пение мужчины настолько ужасно, что даже его кот не в состоянии этого вынести. Другие же удивились сообразительности самого Харви, который перестал кусать руку ровно в тот момент, когда мужчина закончил свое «выступление». Они уверены, это очередное доказательство того, что люди недооценивают интеллект своих домашних животных.В комментариях появились даже представители ТВ-передач, посвященных смешным и курьезным моментам с животными. Они спросили у владельца YouTube-канала разрешения использовать это видео в предстоящих выпусках их телепрограмм.