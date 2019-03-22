Появилось доказательство фиктивности брака Виктории Романец и Антона Гусева





На днях в Сети появилась информация, в очередной раз подтверждающая то, что брак Виктории Романец и Антона Гусева является фиктивным. Рассказала об этом журналистам девушка, чьё имя осталось неизвестным. Она назвалась близкой подругой сестры Романец, отметив, что знает о супружеской паре практически всё, так как близко общается с Антониной.Со слов девушки, пара решила пожениться ради так называемого «хайпа», и заработка на рекламе. Молодые люди решили, что вместе у них будет больше шансов привлечь к себе внимание публики, поэтому и живут теперь под одной крышей ради подписчиков и денег. Кроме того, анонимная особа также заявила, что оба они живут практически за счёт Виктории Романец, ведь у Гусева так и не получилось построить нормальный бизнес на сетевых продажах.