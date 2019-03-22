Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приняли участие в совместной фотосессии

На опубликованном Дженнифер Лопес кадре, влюбленные запечатлены в нарядах белого цвета и солнцезащитных очках. Певица выбрала для съемок брюки с завышенной талией и короткий топ, а Алекс Родригес оделся в тон избраннице. Поклонники исполнительницы высоко оценили новый совместный снимок звезд, восхищаясь, как гармонично они подходят друг другу: «Прекрасная пара», «Вы оба выглядите потрясающе», «Милые», «Очень стильно». Некоторые пользователи обратили внимание на новую стрижку Лопес, отметив, что в этом образе она выглядит как Хлоя Кардашьян.Алекс Родригес и Дженнифер Лопес объявили своим поклонникам о помолвке в марте 2019 года, опубликовав романтические кадры. Однако позднее, после заявления бейсболиста Хосе Кансеко об измене Родригеса с его бывшей супругой, фанаты усомнились, что звезды будут вместе. Дженнифер Лопес не поверила слухам и теперь у пары все хорошо.