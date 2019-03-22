АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Александра Черно и Иосиф Оганесян пока не хотят венчаться

Весёлая пара "Дома-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян, став мужем и женой, стали более рационально мыслить.

Молодые люди больше не хотят слепо следовать примеру Рапунцелей. Ведь все помнят, как, то ли по собственной инициативе, то ли по указанию организаторов реалити-шоу, Йося и Саша участвовали в свадебной гонке, в надежде ухватить главный приз – 1 миллион рублей.

Александра Черно и Иосиф Оганесян пока не хотят венчаться

Тогда заявление ребят вызвало бурю критики, ведь семейка Оганесян уже находится в браке, но они оправдывали своё участие желанием обвенчаться. Правда, Александра сегодня обмолвилась, что они с Иосифом решили отказаться от этой затеи и сейчас хотят просто наладить сильно испорченные отношения.

Теперь супруги должны улететь на "Остров любви", заменив там Майю Донцову и Лёшу Купина, которым ещё только предстоит пройти свадебную гонку. А Александра с мужем начнут готовиться к планированию потомства.

Александра Черно и Иосиф Оганесян пока не хотят венчаться

Хотя в условиях Сейшел для вспыльчивой Черно подготовка к планированию рождение ребёнка не очень удачный вариант, но похоже им виднее, как будет лучше.

Ну, а венчание, о котором так часто говорили влюблённые, запланировано на зиму 2020 года. И смогут ли до этого времени Саша и Иосиф исправить все ошибки отношений, остаётся только гадать.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Обновление гардероба беременной Меган
Ольга Бузова в день похорон Юлии
Брат Алёны Водонаевой готовится стать
Жители Монголии считают кошек самыми
Андрей Малахов встретил на перевале
Регину Тодоренко привлекает стиль жизни
Особняк Ксении Бородиной за 18 млн
Наташу Королеву раскритиковали за
Жестокое обращение с детьми меняет их
Избранница Романа Гриценко заявила, что
Участники и ведущие «Дом-2» в детстве
Венгрия и Россия договорились о
Александра Черно и Иосиф Оганесян пока
Елена Степаненко прятала от бывшего
Алла Пугачева отсутствовала на
Полина Гагарина и Филипп Киркоров стали
Пенсионный фонд РФ: Двойную пенсию
Гоша Куценко сыграл огромную роль в
Лариса Удовиченко после похорон
Самца макаки дважды кастрировали для
Причины роста столичного индекса
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко
Эмилия Кларк перенесла инсульт
Анна Хилькевич предстала в образе
На праздновании своего дня рождения
«Сделали из траурной церемонии шоу»:
Анфиса Чехова отказалась от открытых
Александр Серов не верит в прощальные
«Оставили больного сына в коридоре»:
Просмотреть все новости