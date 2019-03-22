Александра Черно и Иосиф Оганесян пока не хотят венчаться





Молодые люди больше не хотят слепо следовать примеру Рапунцелей. Ведь все помнят, как, то ли по собственной инициативе, то ли по указанию организаторов реалити-шоу, Йося и Саша участвовали в свадебной гонке, в надежде ухватить главный приз – 1 миллион рублей.Тогда заявление ребят вызвало бурю критики, ведь семейка Оганесян уже находится в браке, но они оправдывали своё участие желанием обвенчаться. Правда, Александра сегодня обмолвилась, что они с Иосифом решили отказаться от этой затеи и сейчас хотят просто наладить сильно испорченные отношения.Теперь супруги должны улететь на "Остров любви", заменив там Майю Донцову и Лёшу Купина, которым ещё только предстоит пройти свадебную гонку. А Александра с мужем начнут готовиться к планированию потомства.Хотя в условиях Сейшел для вспыльчивой Черно подготовка к планированию рождение ребёнка не очень удачный вариант, но похоже им виднее, как будет лучше.Ну, а венчание, о котором так часто говорили влюблённые, запланировано на зиму 2020 года. И смогут ли до этого времени Саша и Иосиф исправить все ошибки отношений, остаётся только гадать.