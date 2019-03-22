Александра Черно и Иосиф Оганесян пока не хотят венчаться
Весёлая пара "Дома-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян, став мужем и женой, стали более рационально мыслить.
Молодые люди больше не хотят слепо следовать примеру Рапунцелей. Ведь все помнят, как, то ли по собственной инициативе, то ли по указанию организаторов реалити-шоу, Йося и Саша участвовали в свадебной гонке, в надежде ухватить главный приз – 1 миллион рублей.
Тогда заявление ребят вызвало бурю критики, ведь семейка Оганесян уже находится в браке, но они оправдывали своё участие желанием обвенчаться. Правда, Александра сегодня обмолвилась, что они с Иосифом решили отказаться от этой затеи и сейчас хотят просто наладить сильно испорченные отношения.
Теперь супруги должны улететь на "Остров любви", заменив там Майю Донцову и Лёшу Купина, которым ещё только предстоит пройти свадебную гонку. А Александра с мужем начнут готовиться к планированию потомства.
Хотя в условиях Сейшел для вспыльчивой Черно подготовка к планированию рождение ребёнка не очень удачный вариант, но похоже им виднее, как будет лучше.
Ну, а венчание, о котором так часто говорили влюблённые, запланировано на зиму 2020 года. И смогут ли до этого времени Саша и Иосиф исправить все ошибки отношений, остаётся только гадать.
Молодые люди больше не хотят слепо следовать примеру Рапунцелей. Ведь все помнят, как, то ли по собственной инициативе, то ли по указанию организаторов реалити-шоу, Йося и Саша участвовали в свадебной гонке, в надежде ухватить главный приз – 1 миллион рублей.
Тогда заявление ребят вызвало бурю критики, ведь семейка Оганесян уже находится в браке, но они оправдывали своё участие желанием обвенчаться. Правда, Александра сегодня обмолвилась, что они с Иосифом решили отказаться от этой затеи и сейчас хотят просто наладить сильно испорченные отношения.
Теперь супруги должны улететь на "Остров любви", заменив там Майю Донцову и Лёшу Купина, которым ещё только предстоит пройти свадебную гонку. А Александра с мужем начнут готовиться к планированию потомства.
Хотя в условиях Сейшел для вспыльчивой Черно подготовка к планированию рождение ребёнка не очень удачный вариант, но похоже им виднее, как будет лучше.
Ну, а венчание, о котором так часто говорили влюблённые, запланировано на зиму 2020 года. И смогут ли до этого времени Саша и Иосиф исправить все ошибки отношений, остаётся только гадать.